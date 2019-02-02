توتنهام يعلن موعد افتتاح ملعبه الجديد

يستعد نادي توتنهام الإنجليزي لإنهاء الجدل حول موعد افتتاح ملعبه الجديد الذي تأخرت فيه الأشغال، واضطُر الفريق للعب هذا الموسم على ملعب ويمبلي في لندن، حيث سيعلن الأسبوع المقبل الموعد النهائي لافتتاحه.

وكلّف الملعب الجديد الفريق حوالي مليار جنيه إسترليني وتأجل افتتاحه عدة مرات، حيث كان مقررًا أن يلعب توتنهام الموسم الجديد على ملعبه، لكن الموعد تأجل في المرة الأولى لغاية نهاية العام الماضي، ثم بداية العام الحالي.

وبحسب صحيفة “دايلي ميل” فإن الموعد الذي اُقترح مؤخرًا سيكون موعدًا نهائيًا، إذ سيستقبل توتنهام فريق كريستال بلاس يوم 17 مارس المقبل على ملعبه الجديد، ثم برايتون يوم 6 أبريل.

وقد يتم تغيير الموعدين بحكم استمرار فريقي كريستال بالاس، وبرايتون، في منافسة كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما خرج توتنهام من الدور الرابع أمام كريستال بالاس.

ولأول موسم في تاريخه، لم يعقد توتنهام أي صفقة سواء في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أو الشتوية الحالية، وما زال ينافس في دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب في دور 16 أمام بروسيا دورتموند، ويحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 7 نقط عن ليفربول المتصدر.