تراجع انفاق أندية الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوي

أظهر تقرير نشرته شركة “ديلويت” اليوم الجمعة تراجعًا في إنفاق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية لأول مرة منذ 2012 بعد قرار 3 من الأندية الستة الكبار عدم التعاقد مع لاعبين جدد.

وبلغ حجم الانفاق أمس الخميس، اليوم الأخير في فترة الانتقالات، 50 مليون جنيه إسترليني (65.49 مليون دولار) ليرتفع إجمالي إنفاق الأندية طوال شهر يناير الماضي إلى 180 مليون إسترليني.

وهذا المبلغ أقل من نصف ما تم إنفاقه في ذات الفترة العام الماضي حيث بلغت الانتقالات حينها 430 مليون دولار بينها صفقة انتقال فيرجيل فان ديك من ساوثهامبتون إلى ليفربول ليصبح أغلى مدافع في العالم.

واستحوذت الأندية الإنجليزية الستة الكبرى، ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير وآرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد، على 43% من الإنفاق الشهر الماضي مقارنة بنحو 62% في يناير 2018.

وسيستكمل توتنهام الموسم الحالي لنهايته بدون إبرام أي صفقة جديدة حيث فشل في ضم أي لاعب جديد خلال آخر فترتي انتقال.

واختارت أندية ليفربول ويونايتد وإيفرتون وساوثهامبتون أيضًا عدم التعاقد مع أي لاعب في يناير.

وقال تيم بريدج مدير في مجموعة الأعمال الرياضية في ديلويت: “من المرجح أن تستمر الأندية حول هذا المعدل من التعاقدات على الأقل حتى نهاية موسم 2021-2022”.

“الأندية تتخذ رؤية بعيدة المدى أكثر بشأن استراتيجياتها في التعاقد مع اللاعبين”.

وبلغ حجم الإنفاق خلال الانتقالات الشتوية في 2011 نحو 225 مليون إسترليني لكنه تراجع إلى 60 مليون في العام التالي.

وكانت الصفقة الأضخم خلال الشهر الماضي انتقال الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش إلى تشيلسي من بروسيا دورتموند مقابل 55 مليون إسترليني.

ولأول مرة منذ 2005 حطم نيوكاسل يونايتد رقمه القياسي في التعاقدات ليضم صانع اللعب القادم من باراجواي ميجيل ألميرون من أتلانتا يونايتد بالدوري الأمريكي مقابل 20 مليون إسترليني.

وتعاقد ولفرهامبتون واندرارز بشكل نهائي مع قلب دفاع أتلتيكو مدريد جوني أوتو مقابل 15 مليون إسترليني بعد فترة ناجحة على سبيل الإعارة.

وضم مانشستر سيتي حامل اللقب آنتي بالافيرسا لاعب وسط هايدوك سبليت مقابل 7 ملايين إسترليني قبل إعارته مجددًا إلى النادي الكرواتي.

وأكد تقرير ديلويت أيضًا أن الأندية الستة متذيلة ترتيب الدوري أنفقت 20 مليون إسترليني مقارنة بنحو 90 مليون خلال نفس الفترة العام الماضي.

(