إيفرتون يرفض ابتزازات باريس سان جيرمان

قالت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، إن نادي إيفرتون يشعر بالغضب الشديد إزاء محاولات نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع السنغالي إدريسا غاي لاعب وسط “التوفيز”.

وأشارت الصحيفة في تقرير، نشرته اليوم الجمعة، إلى أن مسؤولي إيفرتون يرون أن باريس سان جيرمان استخدم وسائل “غير محترمة”، لمحاولة التعاقد مع إدريسا غاي، البالغ من العمر 29 عامًا، والذي ينتهي عقده رفقة إيفرتون في منتصف عام 2022.

وأضافت الصحيفة بقولها: “هناك شكوك حول قيام باريس سان جيرمان بإجراءات غير قانونية للتعاقد مع إدريسا غاي، كما توجد اتهامات حول اتفاق بين النادي الفرنسي واللاعب السنغالي حول انتقال الأخير دون موافقة ناديه الأصلي”.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي باريس سان جيرمان حاولوا ابتزاز إيفرتون بعرض مالي ضعيف، بدأ بـ21 مليون جنيه إسترليني، وارتفع إلى 25 مليون إسترليني، للتعاقد مع إدريسا غاي، إلا أن مسؤولي إيفرتون رفضوا مجرد مناقشة العرض الشفهي، وأكدوا أنهم لن يبيعوا “غاي” بأقل من 40 مليون جنيه إسترليني.

وتابعت بقولها: “إغراءات باريس سان جيرمان اتخذت منحًى آخر، وجعلت اللاعب يطلب الرحيل عن إيفرتون، مما يعني وجود اتفاق بين الطرفين وإغراءات من جانب بطل فرنسا للاعب الوسط السنغالي، كي يجبر النادي على بيعه بمقابل ضئيل”.