غاري كاهيل مدافع تشيلسي يرفض الانضمام إلى يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إيطالية، الخميس، بأن المدافع الإنجليزي المخضرم غاري كاهيل لاعب نادي تشيلسي، رفض الانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي، في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وبحسب صحيفة “سكاي سبورت”، فإن كاهيل، البالغ من العمر 33 عامًا، رفض عرضًا من يوفنتوس للانتقال إليه في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، كما رفض عروضًا من موناكو الفرنسي وفولهام الإنجليزي.

وشارك كاهيل في 7 مباريات فقط مع تشيلسي الموسم الحالي، تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، بواقع 561 دقيقة.

ويبحث يوفنتوس عن مدافع في سوق الانتقالات بعد رحيل المدافع المغربي المهدي بنعطية إلى الدحيل القطري، وتعرض جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي للإصابة.

وانضم كاهيل إلى تشيلسي العام 2012، وخاض مع البلوز 289 مباراة، سجل فيها 25 هدفًا وصنع 7 أهداف، علمًا أن عقده مع تشيلسي يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.