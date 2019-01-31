مانشستر سيتي يضم الموهبة الكرواتية آنتي بالافيرسا

أعلن نادي هايدوك سبليت الكرواتي، الخميس، رحيل موهبته الشابة آنتي بالافيرسا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال هايدوك سبليت في بيان رسمي إن بالافيرسا، البالغ من العمر 18 عامًا، انضم إلى مانشستر سيتي على أن يستمر في النادي الكرواتي حتى صيف 2020، مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني.

وأضاف هايدوك سبليت أنه يوجد بند في عقد اللاعب يسمح لمانشستر سيتي بالحصول على خدمات بالافيرسا في يناير 2020 وعدم الانتظار حتى الصيف.

يشار إلى أن مانشستر سيتي لم يتعاقد مع أي لاعب في سوق الانتقالات الشتوي الحالي قبل أن يضم بالافيرسا.

من جهته، قال بالافيرسا في تصريحات عقب إعلان انتقاله إلى مانشستر سيتي: “أود أنّ أشكر فريق هايدوك على مساعدتهم لي لأحقق حلمي باللعب في الدوري الإنجليزي”.

وأردف “لا يزال أمامي الكثير من العمل كي أنجزه، لأثبت الثقة التي وضعها بطل إنجلترا”.