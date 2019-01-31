الاتحاد الإنجليزي يتهم ويلفريد زاها بسوء التصرف

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس بسوء التصرف؛ بسبب سلوكه بعد طرده خلال التعادل 1/1 مع ساوثهامبتون في الدوري، أمس الأربعاء.

وطُرد زاها، الذي سجل هدف التقدم لبالاس على استاد سانت ماريز؛ بسبب الاستهزاء بالحكم أندريه مارينر في الدقيقة 87، بعد لحظات من إنذاره بسبب مشاحنة مع جيمس وارد-براوس.

وواصل اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، التصفيق في سخرية للحكم بعد الطرد وترك الملعب على مضض.

واعتذر زاها في وقت لاحق، لكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وجّه إليه اتهامًا بسبب تصرفاته، ومنحه مهلة حتى الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش في الخامس من فبراير للرد.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: “تم توجيه اتهام إلى زاها لاعب بالاس بعد مباراة ساوثهامبتون. سلوكه بعد طرده في الشوط الثاني كان تصرفًا غير ملائم”.

ويحتل كريستال بالاس المركز الخامس عشر في الترتيب برصيد 23 نقطة، ويتقدم بمركز واحد على ساوثهامبتون بفارق الأهداف.