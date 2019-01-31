نيوكاسل الإنجليزي يضم الباراغواياني ميغيل ألميرون “أغلى صفقة في تاريخه”

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، التعاقد مع اللاعب الباراغواياني “ميغيل ألميرون”، من نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، إلى أن صفقة التعاقد مع ألميرون بلغت 21 مليون جنيه إسترليني.

ووقّع ألميرون عقدًا مدته 5 مواسم ونصف الموسم مع نيوكاسل، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي، بعد النجم الأسطوري مايكل أوين، الذي انضم إلى النادي عام 2005 مقابل 16.5 مليون جنيه إسترليني.

ويلعب ميغيل ألميرون في مركز لاعب الوسط المهاجم، ويبلغ من العمر 24 عامًا، ولم يسبق له اللعب في أوروبا، حيث احترف قبل ذلك في نادي لانوس الأرجنتيني، ثم أتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي.

ويجاهد نيوكاسل يونايتد بقيادة مدربه الإسباني رفائيل بينيتيز؛ للهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، على بُعد 5 نقاط فقط من أول المراكز المهددة بالهبوط.

وحقق نيوكاسل مفاجأة مدوية في المرحلة الـ24 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ بعد أن فاز على مانشستر سيتي 2-1 يوم الثلاثاء الماضي.