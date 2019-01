رسميًا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد مارسيال (صورة)

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الخميس، تجديد عقد مهاجمه الفرنسي أنطوني مارسيال حتى عام 2024.

وقالت صحيفة “مانشستر ايفنينغ ستاندرد” إن مارسيال، البالغ من العمر 23 عامًا، جدد عقده رفقة مانشستر يونايتد لمدة 5 مواسم، تنتهي في يونيو 2024.

وقدّم النرويجي أولي غونار سولسكيار، مدرب مانشستر يونايتد، التهنئة لمارسيال على تجديد عقده في أولد ترافورد.

ويأتي توقيع مارسيال لعقد جديد طويل الأمد مع مانشستر يونايتد بمثابة مفاجأة، حيث قال وكيله، الشهر الماضي، إن المفاوضات بين الطرفين تعثرت، معربًا عن تشاؤمه إزاء استمرار اللاعب الفرنسي الشاب رفقة الفريق.

وكان مانشستر يونايتد مهددًا برحيل مارسيال مجانًا بنهاية الموسم الجاري، حيث كان عقده ينتهي في يونيو 2019.

وانضم مارسيال إلى مانشستر يونايتد العام 2015، مقابل 60 مليون يورو، قادمًا من موناكو الفرنسي، وبحسب موقع “transfermarkt”، المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم، سجل مارسيال للفريق الإنجليزي 46 هدفًا في 161 مباراة، بينها 10 أهداف في 25 مباراة الموسم الحالي.

Today just got a whole lot better! ???? #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) ٣١ يناير ٢٠١٩