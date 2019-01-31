رسميًا.. آرسنال يعلن التعاقد مع سواريز لاعب نادي برشلونة

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، التعاقد مع دينيس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال آرسنال عبر موقعه الرسمي، إن سواريز انضم للفريق بعقد إعارة مع أحقية الشراء.

ومدَّد اللاعب عقده مع برشلونة قبل إتمام الصفقة.