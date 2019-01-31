عرض مفاجئ من باريس سان جيرمان لنجم تشيلسي بعد إصابة نيمار

تقدم باريس سان جيرمان بعرض مفاجئ للتعاقد مع لاعب خط وسط تشيلسي في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل تعويض مواطنه البرازيلي نيمار الذي سيغيب عن الملاعب حتى منتصف مارس/آذار المقبل للإصابة.

واختار حامل لقب ومتصدر الدوري الفرنسي البرازيلي ويليان جناح تشيلسي ليكون بديلًا لمواطنه الذي سيغيب عن الملاعب لمدة عشرة أسابيع، وذلك بعد رفض مسعود أوزيل لاعب وسط آرسنال الانتقال للنادي الباريسي على سبيل الإعارة.

وقال سان جيرمان في بيان إن نيمار (26 عامًا)، الذي بكى بعد الإصابة أمام ستراسبورغ في كأس فرنسا في 23 يناير/ كانون الثاني الحالي، لن يخضع لجراحة بعد استشارة الأطباء.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن سان جيرمان يرى في ويليان، الذي حدد تشيلسي سعره مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، البديل المناسب القادر على سد الفراغ الذي سيتركه مواطنه وزميله في المنتخب البرازيلي في هجوم الفريق.

ويستمر عقد ويليان (30 عامًا) مع تشيلسي لنهاية الموسم المقبل، وقد تلقى عرضًا من برشلونة بالفعل وكذلك عرضًا من داليان يفانغ الصيني.

ويتردد تشيلسي في بيع لاعبيه خلال فترة الانتقالات الحالية باستثناء الغائبين عن التشكيلة، ولا يهتم بهم المدير الفني ماوريتسيو ساري مثل ميشي باتشواي وداني درنكواتر وغاري كاهيل.