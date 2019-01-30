رسميًا.. آرسنال يتعاقد مع دينيس سواريز لاعب برشلونة على سبيل الإعارة

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي التعاقد رسميًا مع دينيس سواريز لاعب وسط برشلونة الإسباني، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

واتفق الناديان، بحسب تقارير إعلامية، على انتقال اللاعب إلى “الغانرز” حتى نهاية الموسم، مع وضع شرط أحقية شراء للآرسنال بقيمة 18 مليون يورو.

وكان دينيس قد قام، يوم أمس، بتوقيع عقود للتمديد لموسم آخر ليستمر مع البارسا حتى يونيو 2021، قبل إتمام المفاوضات بنجاح بين آرسنال وبرشلونة

وقرار دينيس بالرحيل عن “كامب نو”، جاء بسبب عدم الاعتماد عليه بصفة مستمرة من قِبل مدربه في برشلونة إرنستو فالفيردي.