لاعبو كارديف سيتي متخوفون من ركوب الطائرات بعد حادث سالا

كشف المدافع الفرنسي سليمان بومبا، لاعب كارديف سيتي، عن كون مجموعة من زملائه في الفريق عبّروا عن خوفهم من ركوب الطائرة مجددًا، بعد اختفاء زميلهم الجديد الأرجنتيني إيميليانو سالا أثناء عودته من نانت على متن طائرة خاصة رفقة ربانها.

وقال بومبا بعد الخسارة أمام آرسنال 2-1 :” نسافر دائمًا عبر الطائرة، لكن مجموعة من اللاعبين عبّروا عن رغبتهم في عدم ركوبها .”

وأضاف المدافع الفرنسي :” هذا يؤكد لأي درجة نحن متأثرون بالحادث المؤلم الذي تعرض له سالا .”

وأكد اللاعب في تصريحات نشرتها صحيفة ” ذا صن ” أن اللاعبين كانوا في حاجة للحديث وبعضهم عبّر عن مخاوفه من الطائرة قائلًا:” لقد كان الأسبوع صعبًا على اللاعبين والفريق والمدينة .”

وتربط سليمان بومبا علاقة جيدة مع الأرجنتيني سالا لكونهما يعملان مع نفس الوكيل، وأكد اللاعب أنه تحدث معه كثيرًا حين قرر الرحيل من نانت نحو كارديف.

ويعتبر الخوف من ركوب الطائرة حالة متداولة وسط عدة لاعبين، وكان أبرزهم النجم الهولندي السابق دينس بركامب لاعب وأسطورة آرسنال الإنجليزي، الذي كان عدوًا لركوب الطائرة طيلة مسيرته وضيّعت عليه عدة لقاءات.