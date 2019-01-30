بيليغريني قلق بعد إصابة أرناوتوفيتش قبل مباراة وستهام يونايتد ضد ليفربول

يشعر مانويل بيليغريني، مدرب وستهام يونايتد، بالقلق بعد إصابة المهاجم ماركو أرناوتوفيتش قبل مواجهة ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الاثنين المقبل.

وخرج أرناوتوفيتش مصابًا في الشوط الثاني بعد خطأ من روبن نيفيز، لاعب وسط وولفرهامبتون واندرارز، خلال خسارة وستهام 3-صفر في الدوري الممتاز، أمس الثلاثاء.

وأظهرت بعض الصور خروج المهاجم النمساوي البالغ عمره 29 عامًا، والذي مدَّد تعاقده مع ناديه يوم السبت الماضي رغم رغبة أندية صينية في ضمّه، من الملعب باستخدام عكازين.

وقال بيليغريني للصحفيين: “لن تكون إصابة سهلة. أتمنى ألا يعاني أيّ مشكلات لكن يجب أن يخضع للفحوص.

“كانت ركلة قوية في قدمه. أنا محبط بخصوص ذلك ومحبط بسبب وجود 15 لاعبًا فقط”.

وأضاف: “لا نملك لاعبي وسط مبدعين في الوقت الحالي، لذلك من الصعب خوض الكثير من المباريات بـ 15 لاعبًا فقط”.

ويفتقد وستهام بسبب الإصابة فابيان بالبوينا ووينستون ريد ومانويل لانتسيني وأندريه يارمولنكو وجاك ويلشير وسمير نصري وآرون كريسويل ولوكاس بيريز.