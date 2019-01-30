مباراة ليفربول وليستر سيتي.. ماذا قال يورغن كلوب عن اتهام محمد صلاح بادعاء السقوط؟

واصل الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، دفاعه عن الدولي المصري محمد صلاح، مشدّدًا على أنه لم يتحدث مع اللاعب، بعد اتهامه بادعاء السقوط في مباراة كريستال بالاس.

وواجه صلاح اتهامات عدة بـ”الغطس” داخل منطقة الجزاء من أجل التحايل على الحكام للحصول على ركلات جزاء، آخرها ضد كريستال بالاس، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة (4ـ 3).

وأكد كلوب، أن المهاجم المصري عرف أنه ارتكب خطأ عندما ادّعى السقوط في المباراة، مشيرًا إلى أنه لا يشعر أنه بحاجة إلى الحديث مع صلاح لأنه أدرك خطأه.

وتابع: “إذا كانت هذه هي الحادثة الأولى التي يسقط فيها دون أن تكون ركلة جزاء، فيجب أن تتحدث عن جميع الحالات الأخرى أيضًا”.

وأضاف: “الحالات الأخرى كانت أمام نيوكاسل وآرسنال وبرايتون، ولا يمكن الحديث عنها لأنها كانت ضربات جزاء فعلية، وإذا كانت الحادثة أمام كريستال بالاس هي الأولى فلِمَ الحديث عنها”.

وأكمل: “هل جيمي فاردي شخص سيئ بسبب ذلك (السقوط)، لا أقول إنه غطاس، فهذه مواقف أخرى فهناك مدافعون خلفك وأنت تشعر بشيء، فهل يجب عليك السقوط؟ على الأغلب لا”.

وأردف: “لا يجب أن أتحدث مع اللاعبين حول الأشياء الواضحة، صلاح يعرف ذلك. لا تسقط في هذه المواقف”.

واختتم: “هناك حالات أخرى أكثر وضوحًا ولا أحد يتحدث عنها، لأنها ليست لمانشستر سيتي أو اليونايتد أو ليفربول أو آرسنال أو تشيلسي، يمكن للجميع القيام بمثل هذه الأمور من وقت لآخر ولكن لا أحد يتحدث”.