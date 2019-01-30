موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

يستضيف نادي ليفربول نظيره ليستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب “أنفيلد رود”.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

ويأمل فريق الريدز في تحقيق الفوز على الثعالب من أجل الابعتاد في صدارة الدوري الممتاز، وليوسع الفارق مع ملاحقه مانشستر سيتي الذي خسر أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف، مساء الثلاثاء.

ويدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من انتصار مهم على حساب كريستال بالاس، وحتى الآن حقق الريدز 19 انتصارًا، وتعادل في ثلاث مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

فيما يعيش ليستر سيتي موسمًا لا يحسد عليه حتى الآن في بطولة الدوري، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الفريق أن يحتل المركز العاشر برصيد 31 نقطة خلف وولفرهامبتون وواتفورد وإيفرتون، فبعد أن خاض الفريق 23 مباراة، فاز في تسع مباريات، وتعادل في أربع، وخسر 10 مواجهات.

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD2، بتعليق علي محمد علي.