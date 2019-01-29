مانشستر سيتي يسقط أمام نيوكاسل يونايتد ويمنح هدية لنادي ليفربول (فيديو)

سقط مانشستر سيتي في فخ الخسارة أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد 1-2 مساء الثلاثاء على ملعب “سانت جيمس بارك”، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح سيرجيو أغويرو التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة الأولى، قبل أن يعادل الفنزويلي سالومون ورندون النتيجة لنيواشل في الدقيقة 66، ثم أحرز الأسكتلندي مات ريتشي هدف الفوز لصاحب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وأهدى نيوكاسل بهذه النتيجة، خدمة إلى المتصدر ليفربول الذي يبتعد مؤقتًا بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي (56 نقطة)، وله مباراة مساء الأربعاء أمام ليستر سيتي، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 24 نقطة.