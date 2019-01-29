ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد (صورة)

تلقى فريق مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء، الهزيمة الرابعة له في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي.

وخسر مانشستر سيتي من مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف لهدفين في الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة المحلية.

بذلك، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 56 نقطة في الوصافة بفارق أربع نقاط خلف ليفربول المتصدر، بينما ارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

دخل مانشستر سيتي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة حيث تمكن الأرجنتيني سيرغيو أغويرو من إحراز هدف التقدم في الثانية 24.

ويعد هذا الهدف هو أسرع هدف للسيتي في الموسم الحالي، وجاء كثاني أسرع هدف في تاريخ النادي بعد الهدف الذي أحرزه خيسوس نافاس في مرمى توتنهام عام 2013 والذي جاء بعد مرور 13 ثانية.

وفي الوقت الذي بحث فيه السيتي عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو نيوكاسل من هجماتهم في محاولة للتعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وتغيرت الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني، حيث كانت الغلبة والسيطرة لنيوكاسل يونايتد حيث تمكن من تسجيل ثنائية عبر الفنزويلي خوسيه سولومون روندون والاسكتلندي مات ريتشي من ضربة جزاء في الدقيقتين 66 و80.

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز إيفرتون على هيديرسفيلد تاون بهدف دون رد،وولفرهامبتون على وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة، وفولهام على برايتون بأربعة أهداف لهدفين.