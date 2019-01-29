مانشستر يونايتد ينجو من فخ بيرنلي بتعادل قاتل في الدوري الإنجليزي (فيديو)

نجا فريق مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، من السقوط في فخ الهزيمة أمام بيرنلي ليتعادلا بهدفين لكل منهما في الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإنجليزي.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 45 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد بيرنلي إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 60 نقطة.

أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وجاء مهرجان الأهداف في شوط المباراة الثاني، حيث تقدّم بيرنلي بهدفين عن طريق آشلي بارتس وكريس وود في الدقيقتين 51 و81.

وتمكن مانشستر يونايتد من تقليص النتيجة بإحرازه للهدف الأول عبر الفرنسي بول بوغبا من ضربة جزاء في الدقيقة 87.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها لهزيمة “الشياطين الحمر” أدرك السويدي فيكتور لينديلوف التعادل في الدقيقة 92.

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز إيفرتون على هيديرسفيلد تاون بهدف دون رد،وولفرهامبتون على وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة، وفولهام على برايتون بأربعة أهداف لهدفين.