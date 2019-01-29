مانشستر يونايتد ينجو من فخ بيرنلي بتعادل قاتل في الدوري الإنجليزي (فيديو)

نجا فريق مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، من السقوط في فخ الهزيمة أمام بيرنلي ليتعادلا بهدفين لكل منهما في الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإنجليزي.
بهذا التعادل، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 45 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد بيرنلي إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 60 نقطة.
@OnsidearV pic.twitter.com/xZz2N0fIPT
— @goooooooooals6669 (@goooooooooals61) January 29, 2019
أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.
وجاء مهرجان الأهداف في شوط المباراة الثاني، حيث تقدّم بيرنلي بهدفين عن طريق آشلي بارتس وكريس وود في الدقيقتين 51 و81.
@OnsidearV pic.twitter.com/MefqYn1XYK
— goaaaaals (@goaaaaals1) January 29, 2019
وتمكن مانشستر يونايتد من تقليص النتيجة بإحرازه للهدف الأول عبر الفرنسي بول بوغبا من ضربة جزاء في الدقيقة 87.
وبعد أن كانت المباراة في طريقها لهزيمة “الشياطين الحمر” أدرك السويدي فيكتور لينديلوف التعادل في الدقيقة 92.
@OnsidearV pic.twitter.com/jTNkouNgrP
— goaaaaals (@goaaaaals1) January 29, 2019
وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز إيفرتون على هيديرسفيلد تاون بهدف دون رد،وولفرهامبتون على وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة، وفولهام على برايتون بأربعة أهداف لهدفين.
@OnsidearV pic.twitter.com/7sz4E97Hf4
— goaaaaals (@goaaaaals1) January 29, 2019