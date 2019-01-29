آرسنال يهزم كارديف سيتي ويحقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي

حقق فريق آرسنال، اليوم الثلاثاء، انتصاره الثاني على التوالي في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي.

وتغلب آرسنال على ضيفه كارديف سيتي بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة المحلية.

بذلك، ارتفع رصيد آرسنال إلى 47 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد كارديف سيتي عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 60 نقطة.

فشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بادر آرسنال بالتسجيل في الدقيقة 66 عبر الغابوني بيير أوباميانغ من ركلة جزاء.

وجاءت الدقيقة 83 لتشهد الهدف الثاني لآرسنال عن طريق الفرنسي ألكسندر لاكازيت، ليقلص كارديف سيتي النتيجة في الدقيقة 93 عبر ناثانييل منديز لينغ.

قام قائدا آرسنال وكارديف سيتي، بوضع باقة من الزهور في وسط الملعب قبل انطلاق المواجهة وذلك كنوع من أنواع التعبير عن الحزن على الأرجنتيني سالا المنتقل حديثًا لكارديف سيتي والذي لم يتم العثور على الطائرة التي كان على متنها.

كما قام بعدها لاعبو الفريقين بالوقوف دقيقة حداد على سالا في وسط الملعب قبل انطلاق المواجهة.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت انتهاء عملية البحث عن الطائرة المنكوبة، وأصدرت بيانًا أكدت خلاله وقتها بأن العثور على جثة أي فرد على متن الطائرة أصبح أمرًا بعيد المنال.