أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي.. 2-2 (فيديو)

سجل آشلي بارنس الهدف الأول لفريق بيرنلي في شباك مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء على ملعب “أولد ترافورد” ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
الدوري الانجليزي | مانشستر يونايتد 0 × 1 بيرنلي | هدف اول بيرنلي بارنس , لاعب يونايتد وش يسوي !!!!!! HD
Via : @if24hd__ pic.twitter.com/WGDLIMK62z
— فههههههههد (@FahadRIL) January 29, 2019
في الدقيقة 81 سجل كريس وود الهدف الثاني لبيرنلي.
#MUNBUR
هدددف بيرنلي الثاني HD
via @i7S8R_ pic.twitter.com/2u71n7BMtK
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD140) January 29, 2019
في الدقيقة 87 قلص بوغبا الفارق بتسجيله هدف اول من ركلة جزاء.
@OnsidearV pic.twitter.com/jTNkouNgrP
— goaaaaals (@goaaaaals1) January 29, 2019
وفي الدقيقة 92 يسجل فيكتور لينديلوف التعادل للمانيو.
#MUNBUR
قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لـ اليونايتد 2-2 د 93
via @i7S8R_ pic.twitter.com/BMOChTgtB9
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD140) January 29, 2019
وقبل هذا اللقاء، تواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز السادس في الترتيب، برصيد 44 نقطة بفارق الأهداف فقط عن آرسنال الخامس، و بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي الرابع، فيما يتواجد فريق بيرنلي في المركز السادس عشر بـ 22 نقطة.
ويتطلع مانشستر يونايتد للفوز في هذا اللقاء، المُرشح لحسمه بقوة، لكي يرفع رصيده إلى 44 نقطة، في انتظار تعثر الفرق التي تسبقه في الترتيب، لكي يتقدم أكثر، فيما سيحاول بيرنلي الخروج من هذا اللقاء الصعب بنتيجة إيجابية تحسن وضعيته.