أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي.. 2-2 (فيديو)

سجل آشلي بارنس الهدف الأول لفريق بيرنلي في شباك مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء على ملعب “أولد ترافورد” ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الانجليزي | مانشستر يونايتد 0 × 1 بيرنلي | هدف اول بيرنلي بارنس , لاعب يونايتد وش يسوي !!!!!! HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/WGDLIMK62z — فههههههههد (@FahadRIL) January 29, 2019

في الدقيقة 81 سجل كريس وود الهدف الثاني لبيرنلي.

في الدقيقة 87 قلص بوغبا الفارق بتسجيله هدف اول من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 92 يسجل فيكتور لينديلوف التعادل للمانيو.

وقبل هذا اللقاء، تواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز السادس في الترتيب، برصيد 44 نقطة بفارق الأهداف فقط عن آرسنال الخامس، و بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي الرابع، فيما يتواجد فريق بيرنلي في المركز السادس عشر بـ 22 نقطة.

ويتطلع مانشستر يونايتد للفوز في هذا اللقاء، المُرشح لحسمه بقوة، لكي يرفع رصيده إلى 44 نقطة، في انتظار تعثر الفرق التي تسبقه في الترتيب، لكي يتقدم أكثر، فيما سيحاول بيرنلي الخروج من هذا اللقاء الصعب بنتيجة إيجابية تحسن وضعيته.