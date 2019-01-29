أهداف مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.. 1-1 (فيديو)

سجل سيرجيو أغويرو الهدف الأول لمانشستر سيتي في شباك نيوكاسل، في المباراة التي تجمعهما بملعب “سانت جيمس بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
#NEWMCI
هددددددف السيتي الأول " أغويرو " HD
via @i7S8R_ pic.twitter.com/Wzv0vIi8w6
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD140) January 29, 2019
وفي الدقيقة 61 تعادل خوسيه سولومون روندون لنيوكاسل يونايتد.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ17 برصيد 21 نقطة.
ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما أن حقق 8 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، ويستعد الفريق السماوي لمواجهة تشيلسي يوم 24 فبراير المقبل بملعب “ويمبلي”، في نهائى كأس الرابطة الإنجليزية.