أهداف مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.. 1-1 (فيديو)

سجل سيرجيو أغويرو الهدف الأول لمانشستر سيتي في شباك نيوكاسل، في المباراة التي تجمعهما بملعب “سانت جيمس بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 61 تعادل خوسيه سولومون روندون لنيوكاسل يونايتد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ17 برصيد 21 نقطة.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما أن حقق 8 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، ويستعد الفريق السماوي لمواجهة تشيلسي يوم 24 فبراير المقبل بملعب “ويمبلي”، في نهائى كأس الرابطة الإنجليزية.