في لفتة إنسانية رائعة.. اسم إيميليانو سالا ضمن قائمة مباراة كارديف سيتي وآرسنال

في لفتة إنسانية رائعة، وضع فريق كارديف سيتي اسم اللاعب المفقود إيميليانو سالا ضمن قائمة الفريق التي ستواجه آرسنال، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يكرم فريق كارديف سالا في مباراة آرسنال، رغم أن الأخير لم يلعب بقميص الفريق في أي دقيقة.

كما أن لاعبي كارديف والإداريين والعمال في النادي سيضعون زهور النرجس الأصفر على ملابسهم في المباراة أمام الفريق اللندني، والتي هي الأولى منذ اختفاء سالا، صفقة الفريق غير المكتملة.

النرجس الأصفر هو شعار فريق نانت وزهوره تنمو أيضًا في ويلز التي ينتمي لها فريق كارديف، فريقي سالا السابق والحالي، باعتبار ما كان مفترضًا أن يكون.

وبناءً على رغبة أسرة سالا، لن يقوم أي من لاعبي الفريقين بارتداء شارة سوداء أو بخياطة الزهور الصفراء على قمصانهم؛ لأن ذلك يحدث في حالات تأبين المتوفين، وأسرة اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ28 سنة ما زالت تأمل بنجاح عمليات البحث عنه ووجوده على قيد الحياة.

وكانت أسرة سالا قد دشنت حملة لجمع تبرعات للتعاقد مع شركة مختصة بالبحث عن المفقودين، ونجحت في جمع 300 ألف يورو حتى الآن بعد أن قررت الشرطة التوقف عن عمليات البحث.

يذكر أن سالا كان في طريقه للانضمام لتدريبات كارديف سيتي، بعد انتقاله بشكل رسمي من فريق نانت الفرنسي، قبل أن تختفي الطائرة التي كان على متنها حتى الآن.

Sala named among the Cardiff squad in the Arsenal programme. Class. ???? #EmilianoSala pic.twitter.com/h1yaTgRVCh

— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) January 29, 2019