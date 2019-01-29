ساري يحسم مصير الجناح الصاعد هودسون-أودوي مع تشيلسي

‬أكد ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، أن ناديه رفض عرضًا من بايرن ميونخ لضم الجناح كالوم هودسون-أودوي، مؤكدًا أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لن يغادر الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال وقت قريب.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن هودسون-أودوي تقدم بطلب انتقال إلى بايرن، وقال ساري، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعرف إن كان اللاعب الشاب، الذي ينتهي عقده في يونيو حزيران من العام المقبل، سيوقع على عقد جديد مع النادي اللندني.

Maurizio Sarri says Callum Hudson-Odoi will not be sold in this window or in the summer. pic.twitter.com/5hwVKPjxMi — B/R Football (@brfootball) January 29, 2019

وأبلغ ساري الصحفيين: “ليس من السهل الحفاظ على اللاعبين الشبان. إنه واحد من أفضل اللاعبين في هذا العمر، ولا أعرف إن كان سعيدًا”.

وأضاف: “أبلغني النادي في فترة الانتقالات الحالية، بأنه سيبقى معنا بالتأكيد وبنسبة كبيرة سيستمر في الموسم المقبل، وأعتقد أنه سيشكل مستقبل النادي والكرة الإنجليزية”.

ويريد هودسون-أودوي الانتقال إلى بايرن؛ على أمل أن يوفر له النادي الألماني دقائق لعب أكثر، وقال ساري إنه لا يضمن له هذا الأمر في تشيلسي.

وتابع: “من المستحيل أن أعده بأن يلعب كل المباريات، وهذا يعتمد على الظروف”.