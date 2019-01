ساري يحسم مصير الجناح الصاعد هودسون-أودوي مع تشيلسي

‬أكد ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، أن ناديه رفض عرضًا من بايرن ميونخ لضم الجناح كالوم هودسون-أودوي، مؤكدًا أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لن يغادر الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال وقت قريب.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن هودسون-أودوي تقدم بطلب انتقال إلى بايرن، وقال ساري، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعرف إن كان اللاعب الشاب، الذي ينتهي عقده في يونيو حزيران من العام المقبل، سيوقع على عقد جديد مع النادي اللندني.

