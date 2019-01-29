تشيلسي يستهدف ضم راكيتيتش في سوق الانتقالات الصيفية

كشفت تقارير إخبارية، عن رغبة نادي تشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الكرواتي المحترف بصفوف برشلونة، إيفان راكيتيتش، خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة سبورت الكاتالونية، أن النادي اللندني مستعد للتعاقد مع راكيتيتش في يونيو (حزيران) المقبل، ولتقديم عرض مغر للحصول على خدماته.

وأضافت أن تشيلسي يعلم بإمكانية استغناء برشلونة عن راكيتيتش، خاصة بعد التعاقد مع الهولندي الشاب فرينكي دي يونغ من أياكس أمستردام، والتفاوض لضم أدريان رابيو من باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن راكيتيتش، الذي سيكمل في مارس/ آذار 31 عامًا، يعد من اللاعبين المطلوبين في أكبر أندية أوروبا، وسبق وتلقى عرضًا مغريًا من “بي إس جي”، الموسم الماضي، مقابل 90 مليون يورو، العرض الذي يقترب من قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة (125 مليون يورو)، لكنه رفضه بعد جلوسه مع مدرب الفريق الكاتالوني، إرنستو فالفيردي.

وأوضحت، أنه على كل حال، فإن “البلوز” سيواصلون فتح الباب أمام راكيتيتش؛ نظرًا لحاجتهم لقائد بحجمه في الفريق، خاصة وأن عقده سينتهي كذلك مع برشلونة في 2021.