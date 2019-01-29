مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل.. رافائيل بينيتيز يثير الشكوك حول مستقبله

يخيّم الغموض على مستقبل الإسباني رافائيل بينيتيز، مدرب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، قبل الموقعة المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء، أمام نادي مانشستر سيتي في المرحلة الـ24 للدوري الإنجليزي الممتاز، البرمييرليغ، والتي تقام على ملعب “سانت جيمس بارك”.

ويدخل نيوكاسل المباراة في المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة، ويعاني شبح الهبوط الذي يهدّده بقوة هذا الموسم، بعد أن احتل المركز العاشر في المسابقة الموسم الماضي.

وقبل ساعات من المباراة، أثار بينيتيز الشكوك حول استمراره برفقة نيوكاسل حتى نهاية الموسم، ولم يستبعد إمكانية رحيله عن الفريق.

وأكد بينيتيز أنه لا يعلم أي شيء عن صفقات متوقعة قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية، الميركاتو الشتوي، يوم الخميس المقبل، وقال إنه ليس مسؤولًا عن أيّ صفقات تقوم إدارة النادي بإبرامها.

ووصفت صحيفة “الديلي ميرور” تصريحات بينيتيز بأنها تفتح الباب أمام رحيل المدرب الإسباني قريبًا إذا ساءت النتائج، وخسر الفريق أمام السيتي الليلة.

وقالت إن إدارة نيوكاسل ربَّما لا تصبر على بينيتيز، الذي ينتهي عقده في منتصف العام الجاري، ومن غير المتوقع ألا يستمر برفقة الفريق بعد نهاية العقد.

وردًّا على سؤال حول ما إذا كان سيستقيل من الفريق في حالة عدم ضم لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، قال بينيتيز: “سأنتظر حتى يوم الخميس، كي أرى ما سيحدث. أملي أن نحصد النقاط الثلاث أمام مانشستر سيتي اليوم؛ لأن الكل سيكون سعيدًا بتلك النتيجة”.