موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نيوكاسل في استاد سانت جيمس بارك اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل السيتي مباراة اليوم بعد أن خاض 23 مباراة في البريميرليغ، وظل في المركز الثاني برصيد 56 نقطة وبفارق أربع نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة حاليًّا في جدول الترتيب.

على الجانب الآخر يحتل نيوكاسل المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلف بيرنلي الذي يمتلك 22 نقطة بالمركز السادس عشر حاليًّا، واستطاع الفريق أن يحقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 6، وتلقى 12 هزيمة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 23:00 بتوقيت السعودية، الـ22:00 بتوقيت مصر.