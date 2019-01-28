جيرو: قدوم هيغواين سيدمر مستقبلي في تشيلسي

يرى الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم تشيلسي، بأن انضمام غونزالو هيغواين إلى صفوف “البلوز” على سبيل الإعارة، جعل مستقبله مظلمًا مع الفريق الإنجليزي.

وقال جيرو في تصريحات نشرتها صحيفة “إندبندنت”، اليوم الإثنين: “أشعر بالندم والإحباط، أنا رابع أفضل هداف في الكرة الفرنسية، ولا يمكن لأحد أن يمحو ذلك”.

وفضل ساري، المدير الفني لتشيلسي، اللعب بإيدين هازارد في مركز المهاجم الصريح، بدلًا من الدفع بجيرو، بجانب أن وصول هيغواين سيقلل من فرص مشاركة اللاعب الفرنسي.

وأوضح جيرو: “المدرب يدفع بهازارد كمهاجم صريح، وهو ما يضر بالمهاجمين، لكن يظل النجم البلجيكي أفضل لاعب لعبت معه”.

وتابع: “لا شك أن قدوم هيغواين سيدمر مستقبلي في تشيلسي”.

وأتم: “لم أقل أبدًا لا للعودة إلى فرنسا، ليون ومارسيليا من الأندية الكبيرة، لكني أريد البقاء في البريميرليغ”.

وسينتهي العقد الحالي لـ”جيرو” مع تشيلسي في يونيو القادم، مع وجود خيار التمديد لموسم آخر.