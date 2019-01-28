الاتحاد الإنجليزي يحقق في مزاعم هتافات عنصرية في لقاء ميلوول وإيفرتون

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأحد، إنه سيحقق في مزاعم هتافات عنصرية صدرت من بعض مشجعي فريق ميلوول في الفوز 3-2 على إيفرتون بكأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مقطع فيديو ظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب مباراة الدور الرابع أظهر مشجعين من الفريق المنتمي للدرجة الثانية يوجهون هتافات عنصرية مزعومة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الإنجليزي: “يؤكد الاتحاد أنه على علم بالفيديو الذي جرى بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد مباراة كأس الاتحاد بين ميلوول وإيفرتون”.

وأضاف المتحدث: “لا مكان في كرة القدم للسلوك والهتاف التمييزي،وسنحقق في الأمر”.

وعوض ميلوول تأخره مرتين ليهزم إيفرتون في أكبر مفاجآت الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي، مساء السبت.