ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة 21 (صورة)

خطف فريق يوفنتوس، فوزًا صعبًا على مضيفه لاتسيو بهدفين لهدف في الجولة الحادية والعشرين للدوري الإيطالي لكرة القدم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 59 نقطة محلقًا في القمة، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 32 نقطة في المركز الثامن.

وفي نفس الجولة أهدر دوفان زاباتا مهاجم أتلانتا ركلة جزاء لكنه أحرز هدف التعادل 3-3 بعدها بدقيقة واحدة لصالح أتلانتا الذي عاد في النتيجة بعد أن كان متأخرًا بثلاثة أهداف دون رد على ملعب روما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

أما إنتر ميلان صاحب المركز الثالث، فظهر دون أنياب وابتعد عن التسجيل للمرة الثانية على التوالي في الدوري منذ نهاية العطلة الشتوية ليخسر على ملعب تورينو 1-صفر.

وأحرز الإنتر أربعة أهداف في آخر سبع مباريات في الدوري وحصد 40 نقطة في 21 مباراة ويتأخر بفارق ثماني نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني ويتقدم بخمس نقاط عن ميلانو. بينما يحتل تورينو المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

وهز فيورنتينا الشباك مرتين وهو يلعب بعشرة لاعبين ليحقق الفوز 4-3 على ملعب كييفو الذي أهدر ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وبهذا الفوز يصعد فيورنتينا للمركز التاسع برصيد 30 نقطة بينما يبقى كييفو في المركز الأخير برصيد ثماني نقاط.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي كاملًا: