ألفارو موراتا يجتاز الكشف الطبي لأتلتيكو مدريد.. وهذا موعد التوقيع الرسمي

اجتاز ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي الإنجليزي الكشف الطبي، ليقترب من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد وصيف البطل وثاني الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يوقع موراتا، غدًا الإثنين، على عقود انتقاله إلى أتلتيكو مدريد خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري، بموجب عقد إعارة لمدة موسم ونصف الموسم، مع وجود بند خيار شراء للنادي الإسباني خلال فترة الإعارة.

ووصل اللاعب، مساء السبت، في ساعة متأخرة للعاصمة الإسبانية؛ لبدء فترته رسميًا مع النادي الإسباني، بعد مفاوضات طوال الشهر الجاري مع ناديه الأصلي تشيلسي.

وقال اللاعب البالغ 26 عامًا أمام عدسات الكاميرات وهو خارج من عيادة نادي العاصمة: “كل شيء سار على ما يرام”.

ولم يسجل هذا الموسم سوى خمسة أهداف في 16 مباراة، خاضها تحت إشراف المدرب الإيطالي الجديد ماوريتسيو ساري.

ولعب موراتا في بداياته مع فريق الناشئين في أتلتيكو من 2005 وحتى 2007، قبل أن ينتقل لصفوف الفريق الملكي.