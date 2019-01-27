هل يعلن مانشستر يونايتد عن تعيين سولشاير مدربًا دائمًا للفريق؟

يستعد نادي مانشستر يونايتد لخوض اختبار جديد، عندما يستضيف نادي بيرنلي على ملعب أولد ترافورد، مساء يوم الثلاثاء، في المرحلة الـ24 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة منتشيًا في ظل القيادة الفنية للنرويجي أولي غونار سولشاير، الذي حقق 8 انتصارات متتالية رفقة المانيو، منذ توليه المسؤولية عقب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو بعد الهزيمة 1-3 أمام ليفربول على ملعب أنفيلد.

ونجح مانشستر يونايتد في الإطاحة بنادي آرسنال من بطولة كأس إنجلترا، بعد الفوز 3-1 في مباراة مثيرة على ملعب الإمارات يوم الجمعة الماضي.

ورغم الانتصارات المتتالية التي حققها مانشستر يونايتد رفقة سولشاير، وعودة الفريق مرة أخرى لتحقيق المعادلة التي غابت طويلاً بالفوز مع الأداء القوي، فإن إدارة المانيو ترفض حتى الآن حسم مصير سولشاير، الذي تم التعاقد معه بوصفه مدربًا مؤقتًا.

وقالت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إن إيد إدوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد والملاك الأمريكيين للنادي، يرفضون التعجّل في مسألة حسم مصير سولشاير مع الفريق.

وأضافت أن إدارة المانيو ترى أنه من المبكر جدًا الحكم على تجربة سولشاير، وأن مرور أسابيع فقط على توليه المسؤولية ليس كافيًا لإصدار حكم نهائي على التجربة.

وأكدت الصحيفة أن إدارة النادي الإنجليزي ترى أن النتائج النهائية مع نهاية الموسم ستحسم مصير سولشاير، وما إذا كان سيصبح مدربًا دائماً لمانشستر يونايتد.

ويخوض مانشستر يونايتد اختبارًا صعبًا في دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في فبراير المقبل.

ويسعى سولشاير لضمان أحد المراكز الأربع الأولى في الدوري الإنجليزي، كي يضمن الفريق مكانًا له في دوري الأبطال الموسم المقبل، بعد أن ابتعد تمامًا عن المنافسة على اللقب، حيث يحتل المركز السادس برصيد 44 نقطة، بفارق 16 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.