ماركو أرناوتوفيتش يؤكد استمراره مع وست هام الإنجليزي

مدد المهاجم ماركو أرناوتوفيتش عقده مع وست هام يونايتد الإنجليزي، ليضع حدًّا للتكنهات التي أشارت إلى رحيله إلى الصين مقابل مبلغ مالي ضخم.

وأبلغ المهاجم النمساوي البالغ عمره 29 عامًا موقع ناديه الرسمي في الإنترنت، أنه يركز على مواجهة وولفرهامبتون واندرارز.

وقال: “في النهاية جلست مع عائلتي والأشخاص المحيطين بي وقلت فلنوقف كل هذا الحديث والانتظار أنا ذاهب للمدرب لأبلغه ‭’‬أنا جاهز للعب‭’‬”.

وأضاف: “عدت.. وأركز تماما مع وست هام لأنني التزمت بالبقاء وسأقدم كل ما لدي”.

وانضم أرناوتوفيتش إلى وست هام قادمًا من ستوك سيتي في 2017 وقال، إن الفترة الماضية كانت صعبة بسبب التكهنات التي كانت حوله.

وودع وست هام كأس الاتحاد الإنجليزي، أمس السبت، بعد هزيمة مفاجئة 4-2 أمام ويمبلدون.

ويحل وست هام، صاحب المركز العاشر في الدوري برصيد 31 نقطة من 23 مباراة، ضيفًا على ولفرهامبتون في الدوري، يوم الثلاثاء.