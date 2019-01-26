بهدف قاتل.. إيفرتون يودّع كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ميلوول

ودّع فريق إيفرتون، اليوم السبت، منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرًا، إذ خسر من مضيفه ميلوول بهدفين لثلاثة أهداف ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة المحلية.

بذلك، انتزع ميلوول بطاقة التأهل والعبور إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) في واحدة من مفاجآت البطولة.

بادر إيفرتون بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 43 عن طريق البرازيلي ريتشارليسون، وبعدها بدقيقتين أدرك أصحاب الأرض والجمهور التعادل عبر لي غريغوري لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

واستعاد إيفرتون التقدم مجددًا في الدقيقة 72 عبر التركي جنك طوسون، وبعدها بثلاث دقائق أدرك ميلوول التعادل عبر جاك كوبر.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، أحرز ميلوول هدف الفوز والتأهل عبر موراي والاس في الدقيقة 90.