مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي ويتأهل إلى دور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره بيرنلي بخمسة أهداف نظيفة، ضمن مباريات دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب الاتحاد.

وأحرز أهداف مانشستر سيتي غابريل خيسوس وبيرناندو سيلفا وكيفن دي بروين وسيرخيو أغويرو، في الدقائق 23 و53 و61 و85، ولونغ بالخطأ في مرماه في الدقيقة 73 من المباراة، ليصعد السيتي إلى دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

في الدقيقة الثالثة والعشرين، استلم خيسوس تمريرة من دانيلو خلف المدافعين، ويمر من اثنين من مدافعي بيرنلي ويسدد بقوة في شباك بيرنلي، معلنًا عن الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 52 جاء الهدف الثاني، عن طريق بيرناندو سيلفا، الذي استلم تمريرة دي بروين في منطقة الجزاء، ليسددها ويخطىء الحارس بوب في تقدير الكرة لتسكن شباكه.

وأطلق النجم البلجيكي كيفن دي بروين قذيفة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 61، لتسكن شباك بيرنلي، معلنة عن الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

وعاد دي بروين للظهور مرة أخرى في الدقيقة 73 بعد اختراق من كيفن دي بروين من الجهة اليمنى، ويقوم بإرسال عرضية أرضية، ولكن مدافع بيرنلي لونج، يحولها في مرماه بالخطأ معلنًا عن الهدف الرابع.

وحصل مانشستر سيتي على ضربة جزاء في الدقيقة 85 من المباراة، ليتصدى لها أغويرو، الذي يسددها بنجاح في شباك بيرنلي معلنًا عن الهدف الخامس.