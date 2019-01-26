هدف مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي.. خيسوس يضع “السيتيزنز” في المقدمة (فيديو)

سجل غابرييل خيسوس الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك نظيره بيرنلي، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وصعد سيتي إلى دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز في دور الـ64 على نظيره روتردام يونايتد بنتيجة 7\0.. أما بيرنلي فقد بلغ هذا الدور بعد فوز صعب حققه على نظيره فريق بارنسلي بنتيجة 1-0.

مانشستر سيتي 1 × 0 بيرنلي | هدف جيسوس pic.twitter.com/518Mz3jFxA — Grp_moo5a10 ????♥ (@grp_moo5a6) January 26, 2019

مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منافسه ليفربول المتصدر.

واستطاع مانشستر سيتىي تحت قيادة بيب غوارديولا التأهل للمباراة النهائية في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، خاصة بعد فوزه على فريق بيرتن ألبيون، ويواجه تشيلسي في المباراة النهائية نهائي الكأس.

في المقابل، يمر فريق بيرنلي بفترة صعبة للغاية؛ خاصة أنه يحتل المركز الـ 16 في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.