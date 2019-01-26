نادٍ إنجليزي يستهدف خطف آدريان رابيو من برشلونة في الميركاتو الشتوي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، السبت، أن نادي توتنهام يخطط لتوجيه صدمة لنادي برشلونة الإسباني، بالتقدم بعرض للتعاقد مع آدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” فإن توتنهام يدرس تقديم عرض قيمته 20 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع رابيو، لضمه إلى صفوفه، علمًا بأن عقد رابيو مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويتردد أن رابيو يمتلك اتفاقًا مع برشلونة، بحيث ينضم اللاعب إلى النادي الكتالوني الصيف المقبل مجانًا، وهو الأمر الذي لا يرقى لإدارة باريس سان جيرمان، التي قدمت عدة عروض لرابيو لكنه رفضها.

وأشارت “ديلي ميل” إلى أن باريس سان جيرمان لن يتخلى عن أدريان رابيو، البالغ من العمر 23 عامًا، إلا حال حصوله على بديل له، ويتردد أنه يسعى إلى ضم إدريسا جاي من إيفرتون.

ونقى برشلونة في بيان رسمي، قبل أيام، سعيه إلى ضم رابيو، قبل أسابيع.

ورابيو من خريجي باريس سان جيرمان، وشارك لأول مرة مع الفريق العام 2012، علمًا بأنه يملك 227 مباراة مع الفريق، سجل فيها 24 هدفًا.