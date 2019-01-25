فناربخشة التركي يستعير النيجيري فيكتور موسيس من تشيلسي

أعلن نادي فناربخشة التركي، الجمعة، تعاقده مع لاعب كرة القدم فيكتور موسيس، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “نود الإعلان عن التعاقد مع موسيس بعد اجتيازه الفحوصات الطبية اللازمة”.

وأضاف النادي في بيانه أنه “تم التعاقد مع موسيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي”، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وكان موسيس قد شارك في 5 مباريات فقط حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال الموسم الجاري بمختلف المسابقات، ولم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

يذكر أن موسيس كان قد انضم إلى تشيلسي عام 2015، ويعد من الأعمدة الأساسية في صفوف الفريق.