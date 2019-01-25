محمد صلاح يعود لمواقع التواصل وهذه الصورة تكشف سر اختفائه (شاهد)

فاجأ اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، محبيه ومتابعيه، بعودة صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار إغلاقها قبل يومين في ظروف غامضة.

وشارك صلاح متابعيه، بأول صورة له بعد عودة صفحاته، عبر “فيس بوك وإنستغرام وتويتر”، إذ يظهر واقفًا أمام صندوق “دي إتش إل إكسبريس” وهي إحدى خدمات البريد السريع دوليًا، ليكشف بذلك حقيقة غيابه.

وكشفت الصورة سر غياب لاعب ليفربول الإنجليزي، اليومين الماضيين عن مواقع التواصل، حيث تعاقد على حملة إعلانية مع شركة (DHL Express)، التي تحتفل بمرور 50 عامًا على تأسيسها، وكان من ضمن الاتفاق لإطلاق الحملة أن يختفي صلاح من مواقع التواصل.

وبعد ساعات من غلق محمد صلاح جميع حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت الحملة الإعلانية لشركة DHL، وكانت بعنوان: “وصِلنا لمحمد صلاح وهنوصّلك بيه”.

وأثار صلاح موجة من التساؤلات بإغلاقه جميع حساباته على مواقع السوشيال ميديا للمرة الأولى، على الرغم من بدء عام 2019 بفوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

وما أن نشر “صلاح” صورته حتى انهالت عليها التعليقات التي ترحب بعودته، منها: “حمدا لله على سلامتك، وحشتنا يا فخر العرب، إنت فينك مين يومين” وغيرها.