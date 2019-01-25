موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستضيف فريق آرسنال نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم الجمعة على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار الدور الرابع ضمن فعاليات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولم يعرف مانشستر يونايتد طعم الخسارة على الإطلاق في آخر خمس مباريات خاضها فريق الشياطين الحمر مع أولي غونار سولسكاير.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف آرسنال طعم الخسارة سوى في مباراتين من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفريق اللندني، وفي مقابل ذلك نجح في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال

من المقرر أن يتم بث مباراة فريق مانشستر يونايتد مع آرسنال في تمام الساعة 21:55 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضًا الساعة 22:55 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.