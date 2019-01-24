تشيلسي يتخطى توتنهام ويواجه مانشستر سيتي بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)

تأهل فريق تشيلسي، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم ليضرب موعدًا مع مانشستر سيتي الشهر المقبل، بعد تخطيه عقبة توتنهام بركلات الترجيح، حيث انتهى الوقت الأصلي بفوز تشيلسي بهدفين لهدف في إياب المربع الذهبي للبطولة المحلية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز توتنهام بهدف دون رد، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح والتي حسمها تشيلسي لصالحه بنتيجة 4-2.

وتحدى توتنهام الظروف التي تعرض لها من إصابة العديد من النجوم في صفوفه أبرزهم الثنائي هاري كين وديلي آلي، وتمكن من انتزاع بطاقة التأهل للنهائي.

دخل تشيلسي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 27 عبر الفرنسي نغولو كانتي.

وأضاف البلجيكي إيدين هازارد الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 34 ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.

ومع حلول الدقيقة 50 تمكن الإسباني فيرناندو لورينتي من تسجيل الهدف الأول لتوتنهام لتزداد الإثارة في اللقاء.

ولم تنجح محاولات تشيلسي في تسجيل الهدف الثالث والتأهل للنهائي، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح والتي حسمها تشيلسي بنتيجة 4-2.

تشيلسي 1 – 0 توتنهام : هدف تشيلسي الاول ، انغولو كانتي ، هدف جميلHD

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الحساب الاساسي @HD_Gols2018

،#تشيلسي_توتنهام pic.twitter.com/JdHwYuWzJ2 — m (@m15183361) ٢٤ يناير ٢٠١٩

تشيلسي 2 – 0 توتنهام : هدف تشيلسي ، الثاني ، أيدين هازارد HD

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الحساب الاساسي @HD_Gols2018

،#تشيلسي_توتنهام pic.twitter.com/ZJb71R4EJK — m (@m15183361) ٢٤ يناير ٢٠١٩

تشيلسي 2 – 1 توتنهام : هدف توتنهام الاول ، لورنتي

،

الحساب الاساسي @HD_Gols2018

،#تشيلسي_توتنهام pic.twitter.com/UvjrYBjZPJ — m (@m15183361) ٢٤ يناير ٢٠١٩