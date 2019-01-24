سولشاير يؤكد جاهزية أليكسيس سانشيز لمباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال

من المقرر أن يواجه أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد، ناديه السابق آرسنال، غدًا الجمعة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهي أول مرة يعود فيها اللاعب القادم من تشيلي إلى ملعب الإمارات منذ أن غادر صفوف النادي المنتمي لشمال لندن منتقلًا إلى يونايتد العام الماضي.

وقال النرويجي أولي جونار سولشاير، المدرب المؤقت ليونايتد، إن سانشيز، الذي لعب عددًا قليلًا من المباريات في الأسابيع الأخيرة، وغاب عن آخر مباراتين بسبب الإصابة، سيلعب في مواجهة آرسنال الذي تركه قبل عام.

ومنذ انضمامه إلى آرسنال في 2014 سجل سانشيز 80 هدفًا في 166 مباراة شارك فيها في جميع المسابقات، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في يناير 2018 في صفقة تبادلية مع لاعب الوسط الأرميني هنريخ مخيتاريان.

وشارك سانشيز في الفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي في أبريل نيسان الماضي لكن المواجهة، غدًا الجمعة، ستكون أول مباراة يلعبها أمام جمهور يقارب 60 ألف متفرج اعتاد على مؤازرته.

وقال سولشاير لقناة يونايتد التلفزيونية: “سيشارك.. أعتقد أنه سيحب خوض المباراة إذا ما كانت الجماهير ضده.

“أدى التدريبات بشكل رائع وكان يتميز بالتركيز، أتمنى أن يستمتع بالمباراة”.

وسيغيب عن المباراة لاعب الوسط مروان فيلايني، إضافة للثنائي الدفاعي كريس سمولنينغ وماركوس روخو بسبب الإصابة.

وأوضح المدرب النرويجي: “عاد سمولينغ للمران وأتمنى أن يلعب الأسبوع المقبل، أما فيلايني وروخو فلا يزال أمامهما بعض الوقت”.

ومن المتوقع أن يطبق مانشستر يونايتد سياسة تناوب اللاعبين أمام آرسنال على ملعب الإمارات، غدًا الجمعة، مثل غيره من الأندية.

وقال سولشاير، الذي بدأ تدريب يونايتد بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر كانون الأول 2018: “لدينا تشكيلة جيدة وتمتاز بالموهبة، هناك لاعبون يريدون اللعب ويملكون المؤهلات لذلك، سأجري تغييرًا أو اثنين بالتأكيد”.

وخاض يونايتد، حين كان سولشاير لاعبًا معه مواجهات ملحمية أمام آرسنال، بما في ذلك مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي وقال إنها كانت لقاءات لا تنسى.

وقال: “كانت واحدة من أشرس أوجه التنافس خلال سنوات لعبي هي تلك التي كانت تحدث بين الفريقين، إذا أحرز آرسنال لقبين فزنا بثلاثة ألقاب وكانت المواجهات بيننا رائعة.

“كانت هناك مباريات رائعة بالفعل بين الفريقين”.