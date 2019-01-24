سولسكاير: أتمنى تجديد عقد ديفيد دي خيا خلال الأسابيع القادمة

أكد المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي غونار سولسكاير، أنه يأمل أن تكون هناك أخبار سارة حول تجديد عقد الحارس الإسباني ديفيد دي خيا خلال الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، قبل يوم واحد من مباراة مانشستر يونايتد مع آرسنال، غدًا الجمعة، في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وردًا على مسألة تجديد عقدي دي خيا وأنتوني مارسيال، اللذين ينتهي عقديهما مع النادي في نهاية هذا الموسم، قال: “أعتقد أن النادي يحرز تقدمًا، لكنني أفضل أن أترك ذلك للمسؤولين عن ذلك، أنا لا أعرف إلى أي مدى وصلت المفاوضات، ولكن آمل أن تكون هناك أخبار جيدة في الأسابيع المقبلة”.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد مدرب “الشياطين الحمر”، أن التشيلي أليكسيس سانشيز (30 عامًا) سيكون ضمن قائمة الفريق التي ستشارك في مباراة الغد أمام الغانرز، حيث سيكون ذلك أول ظهور له على ملعب الإمارات، منذ أن انتقل من آرسنال إلى المان يونايتد، في يناير (كانون الثاني) 2018.