سر إغلاق محمد صلاح حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

اتخذ النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، قرارًا مفاجئًا بإغلاق صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” و”إنستغرام”، بعد تغريدة غامضة الثلاثاء الماضي، تحدث فيها عن أمنيته في 2019 قائلًا: “حان الوقت للتواصل الحقيقي”.

وأثار أيقونة ليفربول الإنجليزي، التكهنات حول رحيله من الفريق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، قبل أن يفاجئ متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بإغلاق حساباته الشخصية على “فيسبوك” و”تويتر” و”إنستغرام”.

وتألق الفرعون المصري أخيرًا مع ليفربول وقاده لتحقيق العديد من الانتصارات المتتالية ووصل لهدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي، كما انفرد بصدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بعد تسجيل هدفين في مرمى كريستال بالاس، خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4/3 ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وقال الإعلامي المصري إبراهيم فايق، إن سر إغلاق محمد صلاح حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يعود إلى تعاقده على حملة إعلانية جديدة مع شركة شحن.

وأشار إلى أن فكرة الحملة تعود إلى قدرة الشركة على إيصالك بأي شخص، مهما كانت صعوبة الأمر، حتى لو كان ذلك الشخص هو محمد صلاح، بعد إغلاق كل مواقع التواصل الإجتماعي.