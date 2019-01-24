لماذا دعا بوكيتينيو إلى تأجيل استخدام الـ”var” في إنجلترا؟

دعا ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى تأجيل تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد.

وتم الاستعانة بحكم الفيديو المساعد في كأس العالم العام الماضي وتطبق بعض مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا هذه التقنية، ومن المقرَّر استخدامها في الدوري الممتاز اعتبارًا من الموسم المقبل، بعدما وافقت الأندية من حيث المبدأ على الاستعانة بها.

ويستخدم حكم الفيديو المساعد في مسابقات الكأس بإنجلترا هذا الموسم، لكن بوكيتينو يعتقد أن عدم فهم اللاعبين والجماهير في الملاعب لطبيعة اتخاذ القرارات عبر هذه التقنية يصيبهم بالإحباط.

وأبلغ بوكيتينو الصحفيين “أعتقد أن تأجيل تطبيق هذه التقنية هو فكرة جيدة؛ لانه طالما لا نملك المعلومات الكافية عن النظام فمن الأفضل تأجيل استخدامه لعام أو أكثر”.

ويرغب مدرب توتنهام في بدء استخدام ال “var” حينما يتم علاج كل المشاكل التي تطيل وقت اتخاذ الحكام للقرارات و”تضايق” الجماهير في المدرجات.

واستفاد توتنهام من قرار لحكم الفيديو المساعد ساعد هاري كين على الفوز بركلة جزاء وتنفيذها بنجاح ليقود فريقه للفوز 1-صفر على تشيلسي في الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية هذا الشهر، لكن اتخاذ القرار استغرق ثلاث دقائق؛ ما عطل اللعب.

وأضاف المدرب الأرجنتيني “ما يقلقني أنه في بعض الحالات ستبدأ كرة القدم في مضايقة الجماهير. إذا توقف اللعب خمس دقائق -مثلًا- لاتخاذ قرار فإنني لا أدري كيف ستتصرف الجماهير”.

وتابع “المتابع للمباريات في أوروبا حاليًّا يعرف أن الجميع مستاء”.

وبوكيتينو ليس المدرب الأول الذي ينتقد نظام حكم الفيديو، إذ أبدى سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد وتييري هنري مدرب موناكو تحفظاتهما أخيرًا.

ويتفوق توتنهام 1-صفر على تشيلسي من مباراة الذهاب قبل إياب قبل نهائي كأس الرابطة اليوم الخميس على ملعب ستامفورد بريدج.