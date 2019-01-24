ساري مدرب تشيلسي: هازارد لاعب حاسم لكنه ليس قائدًا

قال ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي إن المهاجم ايدن هازارد لاعب حاسم لكن يتعين عليه تطوير مهاراته القيادية في النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضاف ساري أن هازارد قائد بلجيكا الذي ساعد منتخب بلاده على بلوغ الدور قبل النهائي في كأس العالم الأخيرة في روسيا لا يملك مقومات لاعبين مثل سيزار أزبيليكويتا وديفيد لويز.

وأبلغ الصحفيين “إنه لاعب يمتاز بالمهارات والقدرات الفردية أكثر من القيادية. يستطيع أن يحسم نتيجة أي مباراة في دقيقتين وأحيانا في دقيقة واحدة.

وتابع “لكنه ليس قائدًا في الوقت الراهن. إنه لاعب عظيم. واحد من أفضل اللاعبين في العالم.

“أعتقد أنه يتعين عليه بذل المزيد. إمكاناته أعلى من الأداء. يتعين عليه أن يثق أكثر في نفسه ويهتم بها”.