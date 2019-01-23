أتلتيكو مدريد يتخلص من مهاجميه من أجل موراتا

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن غليسون مارتنز سيرحل عن صفوف أتلتيكو مدريد من أجل إفساح الطريق لانضمام ألفارو موراتا من تشيلسي وكذلك نيكولا كالينيتش.

وينتظر موراتا إتمام صفقة انتقال الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى تشيلسي حتى يرحل رسميًا إلى أتلتيكو الذي اتفق معه بشكل مبدئي.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن غليسون سينتقل إلى موناكو على سبيل الإعارة خاصة أنه لم يخض سوى دقائق قليلة مع أتلتيكو حيث خاض لعب 12 مباراة بواقع 446 دقيقة فقط وسجل هدفًا واحدًا.

ويسعى الدولي البرتغالي لإيجاد فرصة للمشاركة حيث سيكون موناكو سبيله للعودة للمباريات بعد الغياب عنها بناء على قرار الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وانضم الجناح البرتغالي مارتنز إلى أتلتيكو في صفقة انتقال مجاني في يوليو/تموز الماضي بعد فسخ عقده مع نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي ليصبح واحدًا من بين تسعة لاعبين تركوا الفريق عقب هجوم شنَّه مشجعون مقنعون على المعسكر التدريبي للفريق في مايو/ أيار الماضي. وكان بعض أفراد الجماهير يحملون العصي ليصاب المهاجم الهولندي باس دوست، ويتم تخريب غرفة الملابس.

ويحتاج أتلتيكو للتخلص من لاعبين آخرين في الفريق من أجل التعاقد مع موراتا الذي سينتقل رسميًا إلى ملعب واندا متروبوليتانو بمجرد توقيع هيغواين.

وتدرب غليسون منفردًا في انتظار إتمام صفقة انتقاله إلى موناكو بينما يسعى أتلتيكو أيضًا للتخلص من الكرواتي كالينيتش الذي لا يرغب في الرحيل عن إسبانيا حيث يسعى خلفه ريال بيتيس والعديد من الأندية المنافسة في الليغا للتعاقد معه.