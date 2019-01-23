تطورات أزمة اختفاء إيمليانو سالا.. الشرطة تضع 4 احتمالات لعملية البحث‎

استؤنف، اليوم الأربعاء، البحث عن نجم فريق كارديف سيتي الإنجليزي لكرة القدم إيميليانو سالا، بعد 36 ساعة من اختفاء الطائرة الخفيفة التي كان يستقلها فوق القنال الإنجليزي.

وكان سالا في طريقه من مدينة نانت الفرنسية إلى كارديف للمشاركة الأولى مع فريقه الجديد، عندما انقطع اتصال طائرته بأجهزة الرادار قبالة جزيرة جيرنسي في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.

وقالت شرطة جيرنسي: “استأنفنا البحث… أقلعت طائرتان وستمشطان منطقة مستهدفة نرجح للغاية أن نجد فيها شيئًا، بناءً على مراجعة حركة المد والطقس منذ اختفاء الطائرة”.

وذكرت الشرطة البريطانية، اليوم، أنها تركز في بحثها على احتمال أن تكون الطائرة هبطت على المياه، وتمكن سالا من ركوب زورق نجاة على متنها”.

وقالت: إن الاحتمالات الثلاثة الأخرى هي أن سالا والطيار هبطا في مكان آخر، لكن لم يجريا أي اتصال أو أن سفينة مارة انتشلتهما، أو أن الطائرة تحطمت لدى اصطدامها بالمياه.

وقالت شرطة جيرنسي على تويتر: “الأولوية في بحثنا تركز على فرضية زورق النجاة”.

وكانت طائرات وسفن الإنقاذ قد بحثت، أمس الثلاثاء، في منطقة تربو مساحتها على 2590 كيلومترًا مربعًا عن الطائرة ذات المحرك الواحد، وهي من طراز بايبر ماليبو.

وكان المهاجم الأرجنتيني (28 عامًا) قد انضم إلى نادي كارديف سيتي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز قادمًا من فريق نانت الفرنسي، الأسبوع الماضي، في صفقة قياسية بلغت قيمتها نحو 17 مليون يورو (19 مليون دولار). وكان يلعب في فرنسا منذ 2012.

وسجل سالا 12 هدفًا في 19 مباراة مع نانت هذا الموسم.

ونشر سالا، يوم الإثنين، صورة له على تويتر وهو يودع زملاءه في فريق نانت، قائلًا: “آخر مباراة. وداعًا نانت”.