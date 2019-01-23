نادي ليفربول يفاوض موهبة تشيلسي ويحاول إجهاض عرض بايرن ميونخ

كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية أن نادي ليفربول الإنجليزي دخل في مفاوضات جادة مع نجم تشيلسي الشاب كالوم هودسون أودوي.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته، الأربعاء إلى أن مسؤولي ليفربول التقوا بالفعل مع أودوي وشقيقه برادلي، وهو وكيله في نفس الوقت، وبحثوا معهما إمكانية انتقال أودوي إلى ملعب أنفيلد.

ويرغب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، في تدعيم صفوف ليفربول بلاعب شاب مميز، خاصة أن أودوي يلعب في مركز الجناح الأيسر، ويمكنه أن يمثل إضافة قوية لثلاثي الهجوم الناري في ليفربول، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

ويتصدر نادي بايرن ميونخ الألماني سباق التعاقد مع هودسون أودوي، البالغ من العمر 18 عامًا، حيث ينظر إليه مسؤولو النادي البافاري على أنه البديل الأمثل للهولندي أرين روبين.

وتقدّم مسؤولو بايرن ميونخ بعرض لشراء أودوي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وهو العرض الأعلى الذي يتلقاه اللاعب.

وينتهي عقد أودوي مع تشيلسي منتصف العام 2020، ويبدو أن الشاب يرفض الاستمرار في البلوز، وقرر الرحيل عن ستامفورد بريدج.

وأعرب الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، عن رغبته في استمرار أودوي رفقه البلوز، وقال: “إنه لاعب جيد جدًا، وأمامه الفرصة ليكون لاعبًا عظيمًا. أعتقد أن عليه أن يطور من أدائه، خاصة في التحرك بدون كرة”.