القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبيرتن ألبيون في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

يلاقي مانشستر سيتي منافسه بيرتن ألبيون، الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب بيريلي ستاديوم.

وتبث مباراة مانشستر سيتي وبيرتن ألبيون على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق محمد بركات.

وتنطلق المباراة الساعة الـ22:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:5 بتوقيت القاهرة.

وفاز مانشستر سيتي على منافسه بيرتن ألبيون 9/0 في مباراة الذهاب يوم الـ9 من يناير على ملعب الاتحاد.

وتقام المباراة النهائية يوم الـ24 من فبراير 2019.

وفي نصف النهائي الآخر يلعب تشيلسي مع توتنهام على ملعب ستامفورد بريدج، غدًا الخميس، علمًا أن توتنهام فاز 1/0 في الذهاب.

يشار إلى أن مانشستر سيتي هو حامل لقب البطولة، بفوزه 3/0 على آرسنال في النهائي في فبراير الماضي.

وحقق مانشستر سيتي اللقب 5 مرات، مع أن ليفربول هو أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة بـ8 القاب، ويعود آخر لقب حققه للعام 2012.