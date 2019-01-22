رغم البحث المستمر.. السلطات الفرنسية تفشل في العثور على طائرة اللاعب إيميليانو سالا

أعلنت السلطات الفرنسية مواصلتها البحث عن طائرة المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا، لاعب نانت الفرنسي، المنتقل لفريق كارديف سيتي الإنجليزي والتي اختفت ليلة الإثنين.

وكان اللاعب في الطائرة الصغيرة رفقة الطيار وفقدت الاتصال مع الرادار، منذ ليلة أمس، أثناء عودتها لكارديف، حيث كان اللاعب قد ودع زملاءه في نانت.

وحسب مجلة ” فرانس فوتبول “، فحتى الساعة لم تعثر السلطات الفرنسية على أي أثر للطائرة، رغم استعمالها كل الوسائل من بينها مروحيات بريطانية تساهم في البحث.

ولم يعثر على أي حطام للطائرة أو بقع للنفط في البحر، حيث يبقى احتمال سقوطها في البحر واردًا.

ويعتبر سالا من أبرز مهاجمي الدور الأول في الدوري الفرنسي، وسجل 12 هدفًا قبل أن يرحل نحو كارديف سيتي.